به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، المپیاد علمی طلاب مدارس علمیه خواهران استان یزد، صبح دوشنبه دوم آذرماه، هم‌زمان با سراسر کشور در دو مقطع سطح دو و سه برگزار شد و ۲۰۳ طلبه در این رقابت علمی به سنجش آموخته‌ها و توانمندی‌های علمی خود پرداختند.

این آزمون که پیش‌تر قرار بود چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه برگزار شود، به دلیل ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و هم‌زمانی با مراسم تشییع پیکر آن مرجع عالی‌قدر، به دوم آذرماه موکول شده بود.

در جریان برگزاری این المپیاد، حجت‌الاسلام محمد کارگر شورکی مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، با حضور در مرکز آزمون سطح دو شهر یزد، از روند برگزاری آزمون بازدید کرد.

از مجموع شرکت‌کنندگان، ۱۶۶ نفر در مقطع سطح دو و ۳۷ نفر در مقطع سطح سه حضور داشتند که در هفت مرکز آزمون در سطح استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سؤالات آزمون در حوزه‌های مختلف علمی از جمله ادبیات عرب، فقه و اصول، اخلاق و تربیت اسلامی، اختصاصی دوم سیکل، عقاید و کلام، قرآن و حدیث، منطق و فلسفه طراحی شده بود.

این المپیاد در قالب ۱۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای و در مدت ۱۲۰ دقیقه برگزار شد و زمینه‌ای برای ارزیابی سطح علمی طلاب، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت انگیزه علمی آنان فراهم کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نتایج این رقابت علمی نهم آذرماه، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) ، اعلام خواهد شد.