به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و حفاظت از اراضی ملی واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با پیگیری‌های قانونی و صدور دستور مقام قضایی، عملیات رفع تصرف از ۱۱۴۴/۸۴ مترمربع از اراضی ملی در محدوده منطقه حفاظت شده ورجین انجام شد.

وی افزود: این عملیات با حضور مأموران اجرایی این اداره و در اجرای دستور قضایی صورت گرفت و اراضی مورد نظر پس از رفع تصرف، به وضع سابق اعاده شد.

کرمی با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی از سرمایه‌های ارزشمند و متعلق به عموم مردم هستند و هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در این عرصه‌ها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، می‌تواند به تخریب زیستگاه‌ها و برهم خوردن تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با همکاری مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول، نظارت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت را دنبال می‌کند و با هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در این عرصه‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.