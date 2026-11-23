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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از رفع تصرف ۱۱۴۴/۸۴ مترمربع از اراضی ملی در محدوده منطقه حفاظتشده ورجین با دستور قضایی و اعاده اراضی به وضع سابق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی گفت: در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و حفاظت از اراضی ملی واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با پیگیریهای قانونی و صدور دستور مقام قضایی، عملیات رفع تصرف از ۱۱۴۴/۸۴ مترمربع از اراضی ملی در محدوده منطقه حفاظت شده ورجین انجام شد.
وی افزود: این عملیات با حضور مأموران اجرایی این اداره و در اجرای دستور قضایی صورت گرفت و اراضی مورد نظر پس از رفع تصرف، به وضع سابق اعاده شد.
کرمی با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اراضی ملی و عرصههای طبیعی از سرمایههای ارزشمند و متعلق به عموم مردم هستند و هرگونه تصرف و ساختوساز غیرمجاز در این عرصهها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، میتواند به تخریب زیستگاهها و برهم خوردن تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با همکاری مراجع قضایی و دستگاههای مسئول، نظارت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت را دنبال میکند و با هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در این عرصهها، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.