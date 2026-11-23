معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، از تشکیل اولین کمیته علمی برنامه ملی «نماد» در این نهاد خبر داد و گفت: این برنامه به‌دنبال شناسایی و پرورش افرادی با دانش تخصصی، مهارت و توان حل مسئله است تا برای حل چالش‌های راهبردی کشور در دو مأموریت «امنیت و تاب‌آوری صنعت غذا» و «زیست‌پزشکی و فرآورده‌های نوین سلامت» به‌کار گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برای استقرار الگوی نوآوری مأموریت‌گرا و ایجاد پیوندی مؤثر میان دانش، استعداد، فناوری و نیاز‌های واقعی کشور، اولین کمیته علمی برنامه ملی «نماد» با هدف راهبری علمی، هدایت فعالیت‌های تخصصی و تقویت هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تشکیل شد.

این برنامه که از آذر سال ۱۴۰۴ در قالب مگاپروژه «استقرار الگوی نوآوری ماموریت‌گرا در جهاددانشگاهی با رویکرد شناسایی، پرورش و توانمندسازی افراد مستعد (پایلوت: استان خراسان رضوی)» پس از ارزیابی‌های فنی کلید خورد، در گام نخست بر دو مأموریت «ارتقای امنیت و تاب‌آوری صنعت غذای کشور» و «زیست‌پزشکی و فرآورده‌های نوین سلامت» متمرکز است و افتتاحیه رسمی این برنامه در آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

به گفته زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، در شرایط فعلی به‌کارگیری الگوی نوآوری مأموریت‌گرا به دلیل چالش‌هایی نظیر حکمرانی غیرمتمرکز، تعدد ذی‌نفعان، سندرم مسئله‌های یتیم و پرصاحب، محدودیت منابع زمان، پول و نیروی انسانی، ضرورتی راهبردی برای هم‌گرایی و حرکت هدفمند در جهت حل مسایل است.

وی با تاکید بر رهنمود رهبر شهید انقلاب مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین کارها، در جهاددانشگاهی تربیت شخصیت‌های مومن و برجسته علمی، با جهت‌گیری‌های انقلابی و دلبسته به آرمان‌های انقلاب، است افزود: در چارچوب ساختار علمی و اجرایی «نماد» پنج کارگروه تخصصی در حوزه‌های صنایع غذایی، بیوتکنولوژی، زیست پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی پیش‌بینی شده است تا ضمن شناسایی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، از موازی‌کاری و تکرار اقدامات جلوگیری کرده و زمینه تعامل، تقسیم کار مؤثر و مشارکت تیم‌های میان‌رشته‌ای را فراهم آورند.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه «نماد» صرفاً فراخوان ایده نیست و داشتن ایده یا محصول آماده نیز شرط ورود به آن محسوب نمی‌شود، اظهار کرد که هدف اصلی، شناسایی و پرورش افرادی با دانش تخصصی، مهارت و توان حل مسئله است.

به گفته شیخی، متقاضیان پس از ثبت‌نام و ارزیابی اولیه وارد فرایند توانمندسازی در سه سطح عمومی، پایه و تخصصی می‌شوند و افراد دارای ایده تأییدشده نیز در صورت برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی، از حمایت‌هایی مانند منتورینگ، مشاوره فنی و کسب‌وکار، خدمات آزمایشگاهی، امکان‌سنجی و ساخت نمونه اولیه بهره‌مند خواهند شد.

همچنین برگزیدگان می‌توانند از فرصت‌هایی نظیر گرنت پژوهشی، مهارت‌آموزی تخصصی، ارتباط با صنایع و دستگاه‌های اجرایی و معرفی به مراکز رشد جهاددانشگاهی استفاده کنند.

در این مسیر، از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت شده است تا ضمن اطلاع‌رسانی درباره «نماد»، در شناسایی مسائل اولویت‌دار و معرفی استعداد‌ها نقش‌آفرینی کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به وب‌سایت برنامه به نشانی namadjdm.ir مراجعه کنند.