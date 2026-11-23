به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول امور مدیریت برق شهرستان کاشان گفت: دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران بهینه‌سازی انرژی، می‌توانند در ترویج فرهنگ مصرف صحیح و جلب مشارکت دیگر دانش‌آموزان نقش داشته باشند.

محمد فریدونی با تأکید بر زمان‌بر بودن فرهنگ‌سازی افزود: تغییر الگوی مصرف نیازمند تداوم این برنامه‌ها، تبیین شرایط صنعت برق و آموزش راهکار‌های کاهش مصرف است.

وی مدیریت انرژی را راهی برای حفظ منابع نسل‌های آینده دانست و بر استفاده صحیح از انرژی تأکید کرد.

در این همایش، دانش‌آموزان در کارگاه‌های آموزشی و به‌صورت نمایشی با وسایل پرمصرف و روش‌های صحیح مصرف انرژی آشنا شدند.