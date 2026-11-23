به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مهدی افضلی، دبیر برگزاری این مراسم، گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان، وظیفه همگانی است و این عزیزان حق بزرگی بر گردن جامعه دارند.

وی افزود: تجلیل از شهدا و خانواده‌های آنان، اقدامی در مسیر مصون‌سازی نسل جوان است و معرفی فرهنگ عاشورا و امتداد آن، راه صیانت از نسل امروز و آینده به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم، با حضور حجت‌الاسلام علیمردانی، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری، سالاری رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام حسینی و خجسته، ائمه جمعه چترود و کاظم‌آباد، جمعی از نیرو‌های نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و محلی و خانواده‌های شهدا و ایثارگران، با اهدای شاخه گل از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.