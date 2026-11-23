رئیس‌کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۱ هزار و ۷۰۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و بازگرداندن حقوق بیت‌المال به ارزش بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال در ۸ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان با حضور علی دهقانی رئیس‌کل دادگستری استان، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، عیسی پورسلیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

علی دهقانی در این نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج، مهم‌ترین شاخصه توسعه را تفکر بسیجی خواند و اظهار داشت: در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال نیز به «بسیج صیانت از بیت‌المال» نیاز داریم و همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید با هم‌افزایی در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.

دستاورد‌های ۸ ماهه دستگاه قضایی در صیانت از انفال

رئیس‌کل دادگستری خوزستان در تشریح آمار عملکرد این شورا در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: در این مدت ۲۸۸ مورد در حوزه تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی و همچنین ۱۲ مورد در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز در شورا و کمیته فرعی مورد بررسی همراه با اقدامات مقتضی و لازم در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال اتخاذ گردید.

دهقانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده افزود: با این اقدامات، میزان ۳۷ هکتار از اراضی زراعی تغییر کاربری داده شده به وضع سابق خود اعاده و از ۲۹۵ هزار و ۱۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی مستعد تغییر کاربری با اقدامات و تدابیر پیشگیرانه جلوگیری شد. همچنین ۱۰۴۵ فقره قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد.

صیانت از منابع آب و حریم رودخانه‌ها

وی خاطرنشان کرد: به منظور صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی، ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب و ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مهر و موم شد. در حوزه آزادسازی حریم‌ها نیز ۳۰.۵ هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها رفع تصرف و در مجموع ۱۷۰۴ هکتار از اراضی ملی به دولت اعاده شد که ارزش ریالی آن ۴۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. از این میزان، ۲۶۷ هزار و ۵۹۰ متر مربع به ارزش بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال مربوط به رفع تصرف اراضی محدوده شهری تحت مالکیت اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان است.

تأکیدات ویژه رئیس‌کل دادگستری خوزستان در نشست حفظ حقوق بیت‌المال

دهقانی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام خلع‌ید گفت: تصرف دوباره اراضی ملی پس از اجرای حکم، قابل‌قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید از تکرار این موارد جلوگیری کنند. وی با اشاره به ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی افزود: پس از اجرای حکم، ورود مجدد به زمین و اقداماتی مانند شخم‌زدن و کشت‌وکار ممنوع است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان از مقامات قضایی رسیدگی کننده جهت جلوگیری از ادامه تجاوز به اراضی زراعی خواست در پرونده‌های تصرف عدوانی اراضی دولتی وفق، مفاد تبصره ماده ۶۹۰ قانون دستورات مقتضی صادر و یگان‌های حفاظت از اراضی با همکاری ضابطین نسبت به اجرای آن اقدام و برای جلوگیری از ادامه عملیات و فعالیت متجاوزان، اقدام قانونی لازم را در دستور کار قرار دهند.

دهقانی اخذ سند مالکیت تک‌برگ برای املاک دولتی را از اقدامات مهم پیشگیرانه در صیانت از اراضی ملی دانست و گفت: با توجه به تکلیف قانونی ادارات و نهاد‌های دولتی تسریعا نسبت به اقدامات لازم به منظور اخذ سند تک برگ املاک و اراضی تحت مالکیت با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام و نتیجه با پیگیری از سوی دبیرخانه در جلسه آتی ارائه شود.