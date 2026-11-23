به مناسبت هفته بسیج و سالروز و فات حضرت‌ام‌البنین (س) در مراسمی از ۵ تن از مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی سوم در حاجی آباد قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این مراسم با هدف گرامیداشت صبر، فداکاری و استقامت مادران و همسران شهدا برگزار شد.

سرهنگ سجاد دهقانی افزود: ذکر توسل، نوحه‌سرایی و اهدای لوح تقدیر به مادران و همسران شهدا از برنامه‌های این مراسم بود.

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