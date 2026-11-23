به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اعلام این برنامه در دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان لامرد، گفت: لایحه این طرح آذرماه به شورای اسلامی شهر ارائه می‌شود تا با تأمین اعتبارات، روند ساخت این مجموعه آغاز شود.

اسدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای امکانات رفاهی در لامرد تصریح کرد: با مشورت رئیس و اعضای شورای شهر، مقرر شد لایحه ساخت این سالن ورزشی مجهز به شورا ارائه شود.

وی با تأکید بر سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی افزود: امیدواریم پس از اخذ مجوز‌های لازم در آذرماه، فرایند انتخاب پیمانکار آغاز شود و از ماه آینده عملیات ساخت شروع گردد. وی همچنین از مسئولان شهرستان خواست تا با تعیین محل دقیق اجرا، در تسهیل این طرح همکاری کنند.

شهردار شیراز در ادامه با اشاره به تحولات اقتصادی و صنعتی لامرد، این شهرستان را از مناطق دارای ظرفیت‌های توسعه‌ای بالا دانست و از هم‌بستگی مردم شیراز با خانواده‌های شهدای لامرد قدردانی کرد.

در بخشی از این دیدار، سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با تجلیل از ایثارگری مردم لامرد، از اقدامات صورت‌گرفته برای بازتاب مظلومیت شهدای این منطقه در سطح بین‌المللی خبر داد.

وی گفت: شهرداری و شورای شهر شیراز با ارسال مکاتبات به شهر‌های مختلف جهان و همچنین ارسال نامه‌ای به معاون دبیرکل سازمان ملل، تلاش کردند تا ابعاد مظلومیت شهدای جنگ رمضان لامرد را به گوش جهانیان برسانند.