به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میر داود سیدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، اظهار کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک، ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی و کاهش مراجعات حضوری شهروندان، از ابتدای امسال با اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند تاکنون بیش از 28 هزار قطعه کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان در سطح استان صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف سوخت افزود: استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو علاوه بر ایجاد شفافیت در نظام توزیع و پایش دقیق زنجیره عرضه، امکان مدیریت و کنترل بهتر سهمیه‌ها را برای هم‌استانی‌های گرامی فراهم می‌سازد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های منسجم صورت‌گرفته و بهره‌گیری از بسترهای نوین الکترونیکی، زمان فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌های مراجعان به حداقل ممکن کاهش یافته است.

سیدی در پایان ضمن تشکر از همراهی شهروندان یادآور شد: هم‌استانی‌های گرامی و مالکان محترم وسایل نقلیه که به هر دلیل نیازمند دریافت یا تعویض کارت هوشمند سوخت هستند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر مختلف ندارند؛ بلکه می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه اینترنتی به نشانی fcs.niopdc.ir و طی مراحل ثبت‌نام، با انتخاب گزینه «آنی»، درخواست خود را به صورت غیرحضوری پی گیری کرده و نسبت به دریافت فوری کارت سوخت خود اقدام نمایند تا از این طریق در وقت و هزینه‌های آنان نیز صرفه‌جویی شود.