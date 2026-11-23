به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیام درگذشت استاد مهدی گلشنی با اشاره به اینکه آن مرحوم از شخصیت‌های ممتاز علمی کشور بود که در کنار جایگاه برجسته خود در دانش فیزیک از پیشگامان بنیانگذاری و گسترش فلسفه علم و مطالعه علم و دین در ایران به شمار می‌رفت تصریح کرد: پوشش‌های علمی و فکری ایشان در پیوند دادن دستاورد‌های علم جدید با حکمت، معرفت دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی، در شکل‌گیری جریان‌های فکری نو و ارتقاء جایگاه علم و اندیشه در کشور و عرصه بین‌المللی نقش موثری داشته است.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

درگذشت استاد فرزانه، دانشمند برجسته و چهره بین‌المللی علم ایران، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. مرحوم دکتر گلشنی از شخصیت‌های ممتاز علمی کشور بود که در کنار جایگاه برجسته خود در دانش فیزیک، از پیشگامان بنیان‌گذاری و گسترش فلسفه علم و مطالعات علم و دین در ایران به شمار می‌رفت. کوشش‌های علمی و فکری ایشان در پیوند دادن دستاورد‌های علم جدید با حکمت، معرفت دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی، در شکل‌گیری جریان‌های فکری نو و ارتقای جایگاه علم و اندیشه در کشور و عرصه بین‌المللی نقش مؤثری داشته است.

آنچه شخصیت این استاد بزرگ را در کنار دانش و آگاهی ممتازش متمایز می‌ساخت، اخلاص، صراحت در بیان، سلامت نفس، منش اخلاقی و پایبندی صادقانه به ارزش‌های دینی و معنوی بود. ایشان علم را نه جدا از فرهنگ و هویت جامعه، بلکه در پیوند با حکمت، ایمان و تعالی انسان می‌خواست و عمر خویش را در راه اعتلای علم و فرهنگ ایران و جهان اسلام صرف کرد. بی‌تردید، آثار علمی، اندیشه‌های راهگشا و شاگردان و تربیت‌یافتگان این استاد فرزانه، میراثی ارزشمند برای ایران و جهان اسلام است. پاسداشت این میراث و تداوم مسیر علمی و فکری ایشان، مسئولیتی مهم بر دوش دانشگاهیان، پژوهشگران و متولیان علم و فرهنگ کشور خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه خاندان گرامی و بازماندگان آن استاد فقید تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت و مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران