هم‌زمان با هفته بسیج پویش نذر خون پویش نذر خون با هدف رفع نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی در داران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: این پویش با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهدای داران و بیمارستان شهید رجایی و حضور بسیجیان و مردم شهرستان برگزار و ۱۰۰ واحد خون اهدا شد.

سرهنگ محسن پاشایی افزود: عملیات احداث ساختمان انتقال خون فریدن ۹۵ درصد پیشرفت دارد و برای تکمیل و راه‌اندازی، چشم‌انتظار تأمین تجهیزات از سوی سازمان انتقال خون استان است.