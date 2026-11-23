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به همت بسیج سازندگی، ۴۵ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در روستای گتاو شهرستان بستک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک گفت: ظرفیت هر واحد نیروگاه خورشیدی خانگی، تولید ۵ کیلووات برق است.
سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی افزود: برای هر واحد نیروگاه خورشیدی، ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
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گتاو شهرستان بستک یکی از روستاهای نمونه اقتصاد مقاومتی است و به دهکده روشنایی در هرمزگان شهرت دارد.