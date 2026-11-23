بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بستک هرمزگان

به همت بسیج سازندگی، ۴۵ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در روستای گتاو شهرستان بستک به بهره برداری رسید.