با شناسایی جهش ژنتیکی جدید مرتبط با سقط مکرر در اصفهان در پژوهش جدید متخصصان اصفهانی، نوزاد سالم پس از تشخیص بیماری ژنتیکی نادر و درمان با ویتامین B۱۲ متولد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان از شناسایی یک جهش ژنتیکی جدید در ژن AMN در بررسی یک زن ۲۷ ساله با سابقه چهار بار سقط مکرر خبر داد و گفت: این بیمار پس از تشخیص بیماری ژنتیکی نادر و آغاز درمان با ویتامین B۱۲، بارداری موفقی را تجربه کرد و در هفته سی‌وهشتم نوزاد سالمی به دنیا آورد.

صادق ولیان بروجنی، رئیس مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان و سرپرست گروه پژوهشی، گفت: پژوهشگران دانشگاه اصفهان در مطالعه‌ای که نتایج آن در مجله بین‌المللی Orphanet Journal of Rare Diseases منتشر شده است، موفق به شناسایی یک جهش ژنتیکی جدید در ارتباط با کمبود ویتامین B۱۲ و سابقه سقط مکرر شدند.

وی افزود: در این پژوهش، یک زن ۲۷ ساله با سابقه چهار بار سقط خودبه‌خودی در سه‌ماهه نخست بارداری بررسی شد که آزمایش‌های معمول پزشکی علت مشخصی برای سقط‌های او نشان نداده بود.

ولیان بروجنی ادامه داد: بررسی‌های ژنتیکی و متابولیک، کمبود شدید ویتامین B۱۲، تغییرات خونی ناشی از اختلال در تولید طبیعی گلبول‌های قرمز و دفع غیرطبیعی پروتئین از طریق ادرار را مشخص کرد.

وی گفت: پژوهشگران با استفاده از فناوری تعیین توالی کل اگزوم (Whole Exome Sequencing)، یک جهش جدید و هموزیگوت در ژن AMN با نام علمی AMN: c.۳۶۷G\>T (p.Glu۱۲۳Ter) شناسایی کردند.

رئیس مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان افزود: این ژن در جذب ویتامین B۱۲ از روده و بازجذب پروتئین‌ها در کلیه نقش دارد و اختلال در عملکرد آن موجب بروز بیماری ژنتیکی نادری به نام سندرم ایمرسلوند ـ گراس‌بک می‌شود. بررسی ژنتیکی خانواده بیمار نیز نشان داد هر دو والد ناقل این جهش بوده‌اند.

وی با اشاره به نتایج درمان بیمار اظهار داشت: پس از تشخیص بیماری، تزریق ویتامین B۱۲ آغاز شد و میزان این ویتامین در خون بیمار از ۷۶ به ۹۱۶ افزایش یافت. همچنین میزان دفع پروتئین در ادرار طی ۲۴ ساعت از ۳۷۴ به ۹۱ میلی‌گرم کاهش پیدا کرد.

ولیان بروجنی خاطرنشان کرد: حدود چهار هفته پس از آغاز درمان، بیمار به‌طور طبیعی باردار شد و با ادامه درمان در دوران بارداری، در هفته سی‌وهشتم نوزاد سالمی به دنیا آورد.

وی این یافته را از نظر تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نادر حائز اهمیت دانست و گفت: این پژوهش احتمال نقش اختلالات ژنتیکی مؤثر بر جذب ویتامین B۱۲ را در برخی موارد سقط مکرر مطرح می‌کند؛ چراکه این ویتامین در ساخت DNA، تقسیم سلولی و فرایند‌های متابولیک بدن نقش اساسی دارد.

رئیس مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان تأکید کرد: با توجه به اینکه این مطالعه فقط روی یک بیمار انجام شده است، هنوز نمی‌توان رابطه علت و معلولی قطعی میان جهش ژن AMN و سقط مکرر را اثبات کرد.

وی افزود: بررسی کمبود شدید ویتامین B۱۲، بزرگی گلبول‌های قرمز خون و دفع غیرطبیعی پروتئین در ادرار زنان دارای سابقه سقط مکرر، به‌ویژه در مواردی که آزمایش‌های معمول علت مشخصی نشان نمی‌دهند، می‌تواند به شناسایی بیماری‌های متابولیک و ژنتیکی نادر کمک کند.

ولیان بروجنی در پایان، پیوند دانش ژنتیک، پزشکی بالینی و تشخیص مولکولی را از ضرورت‌های پیشرفت پزشکی و شناسایی بیماری‌های ناشناخته دانست.