مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش ناترازی گاز در کشور، بر ضرورت مشارکت فعال گروه‌های مردمی و به‌ویژه مجموعه «جان‌فدایان» در مسیر مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جهانبخش سلیمیان گفت: برای تأمین پایدار گاز و مدیریت مصرف، تنها اطلاع‌رسانی کافی نیست؛ بلکه ما به حضور میدانی و مشارکت مستقیم مردم نیاز داریم.

وی با اشاره به طرح «جان‌فدایان؛ همیاران انرژی»، این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم با خانوار‌ها دانست و گفت: جان‌فدایان با برخورداری از روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور اجتماعی، می‌توانند نقش‌آفرینی مؤثری در انتقال توصیه‌های کاربردی مصرف بهینه گاز به خانواده‌ها داشته باشند.