به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان دی‌ان اس بلژیک (DNS Belgium)، متولی مدیریت نام دامنه‌های اینترنتی در بلژیک، درباره افزایش فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی جعلی با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی هشدار داده و از شهروندان خواسته است در آستانه جمعه سیاه (Black Friday) و تعطیلات پایان سال، هنگام خرید اینترنتی دقت بیشتری داشته باشند.

به گفته این سازمان، مجرمان سایبری اکنون می‌توانند با کمک هوش مصنوعی، فروشگاه‌های اینترنتی جعلی، اما ظاهراً معتبر ایجاد کنند. این وب‌سایت‌ها ممکن است دارای طراحی حرفه‌ای، تصاویر واقع‌گرایانه محصولات، توضیحات متقاعدکننده و حتی نظرات ساختگی مشتریان باشند؛ ویژگی‌هایی که تشخیص فروشگاه‌های تقلبی را برای کاربران دشوارتر می‌کند.

بر اساس آمار وزارت اقتصاد بلژیک که از سوی سازمان دی‌ان‌اس (DNS Belgium) منتشر شده است، در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲ هزار و ۶۰۰ گزارش درباره فروشگاه‌های اینترنتی جعلی ثبت شد که مجموع خسارت مالی ناشی از آنها به ۴.۴ میلیون یورو رسید.

در مجموع، طی سال ۲۰۲۵ تعداد ۷ هزار و ۱۹۰ گزارش مرتبط با فروشگاه‌های اینترنتی جعلی به وزارت اقتصاد بلژیک ارائه شد و زیان مالی ناشی از این کلاهبرداری‌ها به ۹.۵ میلیون یورو رسید.

این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که تا ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد ۲ هزار و ۸۰۵ گزارش در این زمینه ثبت شده و میزان خسارت مالی به حدود ۲.۲ میلیون یورو رسیده است.

سازمان دی‌ان‌اس بلژیک با اشاره به افزایش خرید‌های اینترنتی در فصل تخفیف‌های پایانی سال اعلام کرده است که پیشنهاد‌های غیرواقعی و تخفیف‌های چشمگیر، یکی از ابزار‌های اصلی کلاهبرداران برای فریب خریداران هستند. در برخی موارد، کالا‌هایی با تخفیف‌های بسیار بالا تبلیغ می‌شوند، اما پس از دریافت وجه، هیچ محصولی برای خریدار ارسال نمی‌شود.

سازمان دی‌ان‌اس بلژیک همچنین از خریداران خواسته است پیش از پرداخت وجه، اعتبار فروشگاه اینترنتی و اطلاعات تماس آن را بررسی کنند، به نظرات ساختگی و تخفیف‌های غیرمتعارف اعتماد نکنند و از روش‌های پرداخت امن و قابل پیگیری استفاده کنند.

این هشدار در شرایطی مطرح شده است که گسترش ابزار‌های هوش مصنوعی، ساخت وب‌سایت‌های جعلی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده و به کلاهبرداران امکان داده است، فروشگاه‌هایی با ظاهری حرفه‌ای و باورپذیر ایجاد کنند.