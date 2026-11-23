شبکه‌های مستند و نمایش امروز با پخش مستند «مسجد شب‌زنده‌دارها» درباره تاریخچه و جایگاه این مکان مذهبی در بازار تهران و همچنین فیلم سینمایی ماندگار «می‌خواهم زنده بمانم» به کارگردانی ایرج قادری، مهمان خانه‌های مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «مسجد شب‌زنده‌دارها» به روایت تاریخچه مسجد امین‌الدوله و بررسی علل رونق و جایگاه آن در قلب بازار تهران می‌پردازد.

این مستند که به نقش آیت‌الله شاه‌آبادی به‌عنوان امام جماعت و اهتمام وی به شب‌زنده‌داری مؤمنان پیش از اذان صبح و همچنین گفت‌و‌گو با فرزندان علمای این مسجد اختصاص دارد، امروز دوشنبه دوم آذر ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۸ صبح روی آنتن می‌رود.

همچنین در جدول پخش سینمایی شبکه نمایش، فیلم خاطره‌انگیز «می‌خواهم زنده بمانم» به کارگردانی ایرج قادری و نویسندگی رسول صدرعاملی، محصول سال ۱۳۷۳، امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود. این فیلم داستان زندگی باربد، پسری ۱۱ ساله را روایت می‌کند که پس از جدایی والدین و ازدواج مجدد پدرش با چالش‌ها و تنهایی‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود.

فرامرز قریبیان، فاطمه گودرزی، مهناز انصاریان، فتحعلی اویسی، شهلا ریاحی، ابراهیم آبادی و جلال مقدم ازجمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.