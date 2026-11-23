به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم جودو دختران زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران از شنبه ۳۰ آبان آغاز شده و تا ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده نفرات اعزامی به شرح زیر هستند:

وزن ۵۷- کیلوگرم: سمیرا خاک‌خواه

وزن ۶۳- کیلوگرم: مهشید صفری

وزن ۷۸- کیلوگرم: آیلین متقالچی

وزن ۷۸+ کیلوگرم: راحیل مرادی

هدایت تیم ملی دختران زیر ۲۳ سال بر عهده معصومه جعفری است.

همچنین مریم بربط جودوکار وزن ۷۸- کیلوگرم رده بزرگسالان نیز در این اردو حضور دارد. حضور بربط در راستای آماده‌سازی برای شرکت در رقابت‌های کاپ آسیای چین است که روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان زیر ۲۳ سال ایران در مدت برگزاری این اردو، تمرینات آماده‌سازی خود را با هدف حضور قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی آسیا دنبال خواهند کرد.