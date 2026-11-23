رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با تأکید بر اینکه استرالیا مقصد صادرات محصولات ممتاز و باکیفیت ایرانی است، اعلام کرد: توسعه پایدار روابط تجاری دو کشور در گروی شناخت دقیق بازار، اعتمادسازی متقابل و گذر از روش‌های سنتی به همکاری‌های حرفه‌ای است.

جهش در تجارت ایران و استرالیا؛ عبور از سنت به سمت بازار‌های «ارزش‌محور» و باکیفیت

جهش در تجارت ایران و استرالیا؛ عبور از سنت به سمت بازار‌های «ارزش‌محور» و باکیفیت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران آنلاین، محمدرضا مناقبی، رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا، در تحلیل چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور، بازار استرالیا را نه یک بازار حجم‌محور، بلکه یک بازار «ارزش‌بالا» توصیف کرد؛ بازاری که در آن اصالت، استاندارد، هویت و برندینگ حرف اول را می‌زند و بستر مناسبی برای عرضه‌ی محصولات ممتاز ایرانی فراهم است.

فرصت‌های طلایی صادرات از صنایع غذایی تا خدمات تخصصی

به گفته مناقبی، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند باتمرکز بر مزیت‌های رقابتی، جایگاه ویژه‌ای در بازار استرالیا کسب کنند. حوزه‌های کلیدی صادراتی ایران به این کشور شامل موارد زیر است:

صنایع غذایی و کشاورزی: محصولاتی نظیر پسته (با وجود رقابت فزاینده در بازار هدف)،

محصولات ممتاز و فرهنگی.

خدمات و دانش تخصصی.

وی همچنین با اشاره به تداوم واردات گوشت و پروتئین دامی از استرالیا به عنوان یکی از محور‌های مهم تجاری میان دو کشور، خاطرنشان کرد که این جریان تجاری با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، افزایش حق بیمه جنگی و تغییرات ارزی، با مدیریت دقیق ریسک‌ها همچنان با قوت ادامه دارد.

نقشه راه موفقیت در بازار استرالیا؛ از شفافیت تا بازاریابی حرفه‌ای

رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا، شناخت واقع‌بینانه و به دور از تصورات کلیشه‌ای از بازار را نخستین شرط موفقیت فعالان اقتصادی دانست و راهبرد‌های کلیدی زیر را برای حضور مؤثر در این بازار برشمرد:

انتخاب شرکای تخصصی: همکاری با واردکنندگان حرفه‌ای و تخصصی به‌جای اتخاذ شیوه‌های فروش مستقیم بدون شناخت کافی.

شفافیت و استاندارد‌های بین‌المللی: مستندسازی دقیق معاملات برای کاهش ریسک‌های ادراک‌شده، دریافت گواهی‌های بهداشتی و حلال.

تمرکز بر کیفیت به‌جای رقابت قیمتی: ارتقای جایگاه محصول بر پایه‌ی کیفیت و هویت، نه صرفاً رقابت بر سر قیمت پایین.

در جمع‌بندی این راهبرد، اتاق مشترک ایران و استرالیا بر این باور است که کلید طلایی توسعه تجارت میان دو کشور، فاصله گرفتن از واسطه‌گری‌های سنتی و حرکت پُرسرعت به سمت ساختاری شفاف، حرفه‌ای و مبتنی بر اعتماد متقابل است.