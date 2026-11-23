معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای قرارداد‌های ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای بهسازی گذرگا‌های شریانی، نوسازی ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، اتصال ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به سامانه‌های هوشمند پایش و اختصاص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید لاستیک برای رانندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه مهم‌ترین اقدامات، عملکردها و برنامه‌های این سازمان در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، راهداری، راه‌های روستایی و پایانه‌های مرزی را تشریح و بر ارتقای ایمنی محورها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی تأکید کرد.

اجرای ۳۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بهسازی راه‌ها

اکبری با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه سازمان گفت: طی این مدت حدود ۴۵۰۰ کیلومتر عملیات در حوزه راه‌ها انجام شده و احداث ۲۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و زیرسازی ۳۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی صورت گرفته است. وی افزود: در بخش نگهداری و بهسازی، ۱۰ کریدور شریانی به طول حدود ۱۸ هزار کیلومتر در اولویت قرار گرفته و قراردادهایی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

وی با اشاره به طرح آزادراه زنجان–تبریز تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد این آزادراه با شرایط بحرانی مواجه بود که با اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان و فعالیت روزانه ۱۵ گروه عملیاتی، حدود ۱۸۰ کیلومتر روکش آسفالت در این مسیر سه‌خطه اجرا شد که رکوردی قابل‌توجه به شمار می‌رود. طرح‌های بهسازی در محورهای قم–کاشان، تهران–بندرعباس، کرمان و چابهار نیز در دست اقدام است.

راه‌اندازی سکوی هوشمند پایش ناوگان و مقابله با بارنامه‌های صوری

رئیس سازمان راهداری از اجرای سکوی هوشمند پایش حمل‌ونقل با هدف مدیریت مصرف سوخت و ارتقای ایمنی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ اتوبوس و بیش از ۶۰ هزار کامیون به این سامانه مجهز شده‌اند و از دهم ماه جاری، صدور صورت‌وضعیت اتوبوسی به رصد و پایش هوشمند مشروط است؛ تجهیز کامل ناوگان کامیونی نیز تا خردادماه آینده تکمیل خواهد شد.

اکبری در خصوص موضوع بارنامه‌ها تصریح کرد: کمتر از ۲ درصد بارنامه‌های صادرشده صوری هستند (به این معنا که باری جابه‌جا نمی‌شود) که با تطبیق داده‌های دوربین‌های جاده‌ای و پیمایش شناسایی می‌شوند و به این بارنامه‌ها سوخت تخصیص داده نمی‌شود. وی همچنین از توسعه سامانه‌های سپاس، کنترل بارنامه و نوبت‌دهی پایانه‌های مرزی خبر داد.

نوسازی یک‌سوم ماشین‌آلات راهداری و تسهیلات رانندگان

رئیس سازمان راهداری با اعلام خبر نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری بیان کرد: با ورود ۶۰۰ دستگاه از محل واردات و ۳۰۰ دستگاه از تولید داخل، تا پایان سال مجموعاً ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات جدید با اعتباری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به ناوگان افزوده می‌شود که به معنای نوسازی یک‌سوم این حوزه است.

وی در خصوص حمایت از رانندگان افزود: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید لاستیک برای رانندگان کامیون تصویب شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در فرایند ثبت‌نام قرار گرفته‌اند. همچنین برای تأمین روغن مورد نیاز، پایانه‌های بار در اختیار عرضه‌کنندگان قرار گرفته و توزیع ۲ میلیون حلقه لاستیک مورد نیاز ناوگان (با وجود کاهش ۴۰ درصدی واردات) از طریق افزایش تولید داخلی و تسهیلات وارداتی پیگیری می‌شود.

اکبری در پایان درباره حادثه اخیر در محور دهلران گفت: این حادثه در راه فرعی و به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در مواجهه با تراکتور رخ داده و تیم کارشناسی برای بررسی دقیق ابعاد آن به منطقه اعزام شده است؛ وی وضعیت کلی حمل‌ونقل و تردد در کشور را نیز عادی ارزیابی کرد.

نوسازی ناوگان مسافری؛ از چالش تخصیص ارز تا ورود ۶۰ دستگاه اتوبوس

رضا اکبری با اشاره به اضافه شدن ۶۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور در یک سال گذشته، نوسازی این ناوگان را از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: منابع مالی پیش‌بینی شده و قرارداد‌هایی با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است، اما مشکلات تخصیص ارز و افزایش قیمت‌ها، روند اجرای طرح را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ دستگاه اتوبوس وارداتی که ثبت سفارش آنها انجام شده و ارزشان از طریق بانک تأمین شده، در انتظار دریافت تسهیلات وام هستند.

نحوه محاسبه نرخ کرایه‌ها و تأثیر هزینه‌های نگهداری ناوگان

اکبری درباره افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل اظهار کرد: نرخ کرایه‌ها هر سال با بررسی حدود ۱۳ شاخص و بر اساس هزینه‌های روز (از جمله تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر) به‌روزرسانی می‌شود. افزایش ۲۲ درصدی نرخ کرایه اتوبوس با در نظر گرفتن هزینه‌ها و توان اقتصادی مردم جمع‌بندی شده و افزایش کرایه حمل بار نیز بیش از ۲۲ درصد بوده است. وی تأکید کرد که لاستیک و روغن به‌تنهایی حدود ۲۰ درصد هزینه‌های اداره یک دستگاه کامیون را تشکیل می‌دهند.

بیمه کامیونداران در مسیر اجرا

رئیس سازمان راهداری با اشاره به پیگیری موضوع بیمه کامیونداران در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: در این زمینه با سازمان تأمین اجتماعی توافق‌هایی انجام شده، موضوع به وزیر مربوطه ارجاع شده و سهم بیمه در محاسبات نرخ کرایه لحاظ گردیده است. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، قرار است ۲ تا ۴ درصد از کرایه حمل به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود تا منابع بیمه تأمین شود.

آمادگی راهداری در شرایط اضطراری و پدافندی

اکبری از آمادگی سازمان راهداری برای مقابله با شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی خبر داد و افزود: از سال گذشته دستورالعمل‌های پدافندی، آمادگی‌های نرم‌افزاری، سایبری و عملیاتی تدوین شده و تیم‌های تخصصی در وضعیت آماده‌باش قرار دارند تا خدمات حمل‌ونقل و راهداری در هر شرایطی تداوم یابد.

تعلیق افزایش عوارض آزادراهی تا دو ماه آینده

رئیس سازمان راهداری درباره نرخ عوارض آزادراهی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و برای حمایت از مردم، افزایش نرخ عوارض آزادراهی فعلاً معلق مانده است؛ نرخ‌ها تا دو ماه آینده بدون تغییر و بر اساس نرخ‌های قبلی محاسبه خواهد شد و در حال حاضر میزان وصول عوارض حدود ۵۰ درصد است.