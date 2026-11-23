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معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای قراردادهای ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای بهسازی گذرگاهای شریانی، نوسازی ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری، اتصال ناوگان حملونقل جادهای به سامانههای هوشمند پایش و اختصاص تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید لاستیک برای رانندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست خبری با اصحاب رسانه مهمترین اقدامات، عملکردها و برنامههای این سازمان در حوزههای حملونقل جادهای، راهداری، راههای روستایی و پایانههای مرزی را تشریح و بر ارتقای ایمنی محورها و بهبود کیفیت خدماترسانی تأکید کرد.
اکبری با اشاره به عملکرد هشتماهه سازمان گفت: طی این مدت حدود ۴۵۰۰ کیلومتر عملیات در حوزه راهها انجام شده و احداث ۲۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و زیرسازی ۳۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی صورت گرفته است. وی افزود: در بخش نگهداری و بهسازی، ۱۰ کریدور شریانی به طول حدود ۱۸ هزار کیلومتر در اولویت قرار گرفته و قراردادهایی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.
وی با اشاره به طرح آزادراه زنجان–تبریز تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد این آزادراه با شرایط بحرانی مواجه بود که با اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان و فعالیت روزانه ۱۵ گروه عملیاتی، حدود ۱۸۰ کیلومتر روکش آسفالت در این مسیر سهخطه اجرا شد که رکوردی قابلتوجه به شمار میرود. طرحهای بهسازی در محورهای قم–کاشان، تهران–بندرعباس، کرمان و چابهار نیز در دست اقدام است.
رئیس سازمان راهداری از اجرای سکوی هوشمند پایش حملونقل با هدف مدیریت مصرف سوخت و ارتقای ایمنی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ اتوبوس و بیش از ۶۰ هزار کامیون به این سامانه مجهز شدهاند و از دهم ماه جاری، صدور صورتوضعیت اتوبوسی به رصد و پایش هوشمند مشروط است؛ تجهیز کامل ناوگان کامیونی نیز تا خردادماه آینده تکمیل خواهد شد.
اکبری در خصوص موضوع بارنامهها تصریح کرد: کمتر از ۲ درصد بارنامههای صادرشده صوری هستند (به این معنا که باری جابهجا نمیشود) که با تطبیق دادههای دوربینهای جادهای و پیمایش شناسایی میشوند و به این بارنامهها سوخت تخصیص داده نمیشود. وی همچنین از توسعه سامانههای سپاس، کنترل بارنامه و نوبتدهی پایانههای مرزی خبر داد.
رئیس سازمان راهداری با اعلام خبر نوسازی ناوگان ماشینآلات راهداری بیان کرد: با ورود ۶۰۰ دستگاه از محل واردات و ۳۰۰ دستگاه از تولید داخل، تا پایان سال مجموعاً ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات جدید با اعتباری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به ناوگان افزوده میشود که به معنای نوسازی یکسوم این حوزه است.
وی در خصوص حمایت از رانندگان افزود: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید لاستیک برای رانندگان کامیون تصویب شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در فرایند ثبتنام قرار گرفتهاند. همچنین برای تأمین روغن مورد نیاز، پایانههای بار در اختیار عرضهکنندگان قرار گرفته و توزیع ۲ میلیون حلقه لاستیک مورد نیاز ناوگان (با وجود کاهش ۴۰ درصدی واردات) از طریق افزایش تولید داخلی و تسهیلات وارداتی پیگیری میشود.
اکبری در پایان درباره حادثه اخیر در محور دهلران گفت: این حادثه در راه فرعی و به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در مواجهه با تراکتور رخ داده و تیم کارشناسی برای بررسی دقیق ابعاد آن به منطقه اعزام شده است؛ وی وضعیت کلی حملونقل و تردد در کشور را نیز عادی ارزیابی کرد.