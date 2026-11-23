به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حملات آمریکا به خاک ایران از پایگاه‌های برخی کشور‌های عربی با انتقاد برخی حقوقدانان خارجی هم، مواجه شده. با این حال دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مدعی شده این ایران است که باید به کشور‌های حوزه خلیج فارس، غرامت بپردازد. گفته‌ای که هم پاسخ رسمی مسئولان ایرانی را در پی داشت و هم با واکنش مردم مواجه شد.

ابراهیم اسدی بیدمشکی گزارش می‌دهد: