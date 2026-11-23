مهم‌ترین خبر‌های ورزشی فارس، امروز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵

مهم‌ترین خبر‌های ورزشی فارس، امروز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از کسب نشان برنز رقابت‌های جهانی بوکس شطرنج از سوی ورزشکاران فارسی تا درخشش بانوی پینگ‌پنگ‌باز شیرازی در مسابقات کشور‌های عضو شانگهای در روسیه را در بسته خبر‌های ورزشی امروز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ در فارس بخوانید.

محمدجواد مهرور و امیرمحمد محمدی، از فارس، در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بوکس شطرنج، نشان برنز را کسب کردند

تیم منتخب بوکس شطرنج ایران در این رقابت‌ها که با حضور ۲۷ کشور در استانبول ترکیه برگزار شد، یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز کسب کرد.

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الینا ابراهیمی، پینگ‌پنگ‌باز شیرازی در رقابت‌های تنیس روی میز بانوان کشور‌های عضو شانگهای در روسیه، همراه با تیم ملی ایران مدال برنز تیمی را کسب کرد. رقابت‌های ورزشی کشور‌های عضو شانگهای در ۱۱ رشته با حضور نمایندگان ۲۱ کشور در مسکو در حال برگزاری است.

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عسل محمدی، السا زارعیان و نیکی عابدان‌زاده از فارس در پانزدهمین مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران در تهران به مقام سوم دست یافتند.

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در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، تیم استقلال کازرون ساعت ۱۶ فردا در تهران میهمان نیروی زمینی این شهر است.

نماینده فارس با ۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و نیروی زمینی ارتش با ۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد.

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مسابقات لیگ باشگاه‌های ایروبیک ژیمناستیک بانوان استان فارس با حضور ۳۲۰ ورزشکار در قالب ۱۸ تیم برگزار شد و آکادمی ژیمناستیک شهید حمزه شیراز به مقام نخست رسید.

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در مراسمی از نشان آوران رشته‌های مختلف ورزشی شهرستان ارسنجان تجلیل شد.

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در همایش (شو سواره) که در جهرم برگزار شد ۱۶۰ اسب اصیل ایرانی به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.

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پیاده روی خانوادگی گرامیداشت هفته بسیج در روستای شهیدآباد شهرستان بیضا و روستای حشمتیه شهرستان آباده برگزار شد.