سی‌ویکمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آنتالیای ترکیه پس از دو هفته مذاکرات فشرده و دو روز تمدید، بدون دستیابی به توافق نهایی به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، سی‌ویکمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آنتالیای ترکیه پس از دو هفته مذاکرات فشرده و دو روز تمدید، بدون دستیابی به توافق سیاسی نهایی به کار خود پایان داد.

این اجلاس که با ریاست مراد کوروم، وزیر محیط زیست ترکیه و هدایت مذاکرات از سوی استرالیا برگزار شد به علت اختلافات عمیق میان کشور‌های شرکت‌کننده بر سر آینده سوخت‌های فسیلی و تأمین مالی اقدامات اقلیمی به بن‌بست رسید.

اتحادیه اروپا، انگلیس و شماری دیگر از کشور‌ها با پیش‌نویس نهایی موسوم به «توافق آنتالیا» مخالفت کردند؛ زیرا در این سند اشاره صریحی به کاهش وابستگی به نفت، گاز و زغال‌سنگ نشده بود.

مراد کوروم در نشست پایانی اعلام کرد که به علت نبود اجماع میان کشور‌های شرکت‌کننده متن پیشنهادی تصویب نشده و پیش‌نویس جدیدی نیز ارائه نخواهد شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از شکست مذاکرات ابراز ناامیدی عمیق کرد، با وجود ناکامی در تصویب توافق اصلی، برخی تصمیمات تخصصی در حوزه گذار عادلانه و اقدامات اقلیمی به تصویب رسید.

این نخستین بار از زمان اجلاس کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ است که نشست سالانه اقلیمی سازمان ملل بدون تصویب توافق سیاسی اصلی پایان می‌یابد.