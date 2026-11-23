فرمانده انتظامی شهرستان بوئین‌میاندشت از دستگیری یک قاچاقچی و کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در بازرسی از وسایل همراه وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد سپهوند افزود: مأموران ایستگاه بازرسی شهید سالاری حین گشت‌زنی در محدوده بیابانی شهرستان، به رفتار سرنشین یک دستگاه خودروی پراید که با در دست داشتن کیسه‌ای به سمت بیابان‌های اطراف در حرکت بود، مشکوک شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن متهم و بررسی محتویات کیسه همراه وی، یک دستگاه گنج‌یاب (فلزیاب) قاچاق را کشف کردند که ارزش ریالی آن برابر ارزیابی کارشناسان، بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین‌میاندشت با اشاره به دستگیری متهم و تشکیل پرونده قضایی در این خصوص گفت: استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز قانونی، زمینه را برای تعرض به میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور فراهم می‌کند و پلیس قاطعانه با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ سپهوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا تحرکات مشکوک در مناطق بیابانی و مستعد آثار تاریخی، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.