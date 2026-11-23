به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری قدس به نقل از زئیف شتوف، خبرنگار پایگاه عبری «زمان یسرائیل»، اعلام کرد: در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۱۵ شرکت فعال در حوزه ساخت‌وساز و زیرساخت در اسرائیل ورشکسته شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس بررسی سالانه شرکت «کوفیس بی‌دی‌آی»، افزایش هزینه‌ها، کمبود نیروی کار و تشدید فشار‌های مالی، آسیب‌های جدی به بخش ساخت‌وساز و زیرساخت اسرائیل وارد کرده است.