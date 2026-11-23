به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در قالب طرح «همیار گاز»، دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با ثبت‌نام در سامانه مربوطه، با راهکار‌های ساده و کاربردیِ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی آشنا شدند تا آموخته‌های خود را به خانه ببرند و در کنار اعضای خانواده به کار ببندند.

این طرح با مشارکت آموزگاران نیز همراه بود و شماری از معلمان آموزش‌وپرورش موفق به کسب رتبه نخست در طرح «همیار گاز» شدند.

آموزش بهینه‌مصرف‌کردن گاز طبیعی، تنها یک موضوع درسی نیست؛ عادتی ارزشمند است که با همراهی دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها می‌تواند در خانه‌های استان گسترش یابد و به مصرف مسئولانه‌تر و حفظ سرمایه‌های ملی کمک کند.