فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس اماکن استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این کالا‌ها را در یک مغازه در اکرمیه شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی به همراه عوامل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد از محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی هزار و ۷۴۵ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، ممنوعه و تاریخ گذشته کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار دلیری گفت: مغازه مهر وموم و متهم به همراه اقلام کشف شده تحویل مراجع قانونی شد.