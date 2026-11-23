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رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سوادکوه شمالی از کمک بیش از ۳ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان تحت حمایت واحد اکرام این شهرستان در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سوادکوه شمالی گفت: حامیان در ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ میلیارد تومان به فرزندان تحت حمایت واحد اکرام این شهرستان، کمک نقدی و غیرنقدی داشتند.
جابر خانزاده با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ۲۱۷ فرزند تحت حمایت واحد اکرام ایتام و محسنین شهرستان قرار دارند که از حمایتهای مادی و معنوی حامیان نیکاندیش بهرهمند هستند.
وی افزود: بر اساس آمار عملکرد ششماهه نخست سال جاری، مجموع کمکهای نقدی حامیان به فرزندان تحت حمایت بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۸۷ تومان و ارزش کمکهای غیرنقدی و کالایی نیز بالغ بر ۵۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
رئیس کمیته امداد سوادکوه شمالی با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی در حمایت از فرزندان ایتام و محسنین بیان کرد: این حمایتهای ارزشمند نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی، تحصیلی و ضروری فرزندان داشته و زمینهساز ایجاد امید، آرامش و فراهم شدن فرصتهای بهتر برای آینده آنان است.
خانزاده ضمن قدردانی از همراهی و سخاوت حامیان و خیراندیشان خاطرنشان کرد: تداوم و توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و گسترش شبکه حامیان، از مهمترین ظرفیتها برای حمایت مؤثرتر از فرزندان نیازمند و ارتقای سطح خدمات حمایتی است.
وی از عموم مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در مسیر حمایت از فرزندان نیازمند و ساختن آیندهای روشنتر برای آنان سهیم شوند.