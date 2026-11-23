به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سوادکوه شمالی گفت: حامیان در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ میلیارد تومان به فرزندان تحت حمایت واحد اکرام این شهرستان، کمک نقدی و غیرنقدی داشتند.

جابر خانزاده با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ۲۱۷ فرزند تحت حمایت واحد اکرام ایتام و محسنین شهرستان قرار دارند که از حمایت‌های مادی و معنوی حامیان نیک‌اندیش بهره‌مند هستند.

وی افزود: بر اساس آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری، مجموع کمک‌های نقدی حامیان به فرزندان تحت حمایت بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۸۷ تومان و ارزش کمک‌های غیرنقدی و کالایی نیز بالغ بر ۵۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

رئیس کمیته امداد سوادکوه شمالی با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در حمایت از فرزندان ایتام و محسنین بیان کرد: این حمایت‌های ارزشمند نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های معیشتی، تحصیلی و ضروری فرزندان داشته و زمینه‌ساز ایجاد امید، آرامش و فراهم شدن فرصت‌های بهتر برای آینده آنان است.

خانزاده ضمن قدردانی از همراهی و سخاوت حامیان و خیراندیشان خاطرنشان کرد: تداوم و توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و گسترش شبکه حامیان، از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای حمایت مؤثرتر از فرزندان نیازمند و ارتقای سطح خدمات حمایتی است.

وی از عموم مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در مسیر حمایت از فرزندان نیازمند و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای آنان سهیم شوند.