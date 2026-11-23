به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد محمد عزیزی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آیینه‌ای از ایثار و پایداری که با نام مطهر‌ام‌البنین (س) گره خورده است، قامت استوار جانباز سرافراز، حاج «محمد عزیزی»، پس از سال‌ها رنج صبورانه و تحمل زخم‌های یادگار از دوران دفاع مقدس، به آسمان بال گشود و در جوار رحمت الهی جای گرفت.

شهادت، پاداش مردان بی‌ادعایی است که حیات خویش را وقف صیانت از ارزش‌های انقلاب و امنیت این مرز و بوم کردند؛ عزیزانی که سال‌ها با تن رنجور، اما ایمانی پولادین، روایتگر زنده‌ حماسه و شهادت بودند و سرانجام، پس از فراقی طولانی، به هم‌رزمان شهید خویش پیوستند.

اینجانب شهادت این جانباز مخلص را محضر خانواده‌ صبور ایشان، عموم ایثارگران سرافراز و مردم شهیدپرور تسلیت عرض نموده؛ و از درگاه پروردگار متعال برای آن شهید، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ