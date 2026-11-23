پیام تسلیت مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ درپی شهادت یک جانباز
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد محمد عزیزی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد محمد عزیزی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آیینهای از ایثار و پایداری که با نام مطهرامالبنین (س) گره خورده است، قامت استوار جانباز سرافراز، حاج «محمد عزیزی»، پس از سالها رنج صبورانه و تحمل زخمهای یادگار از دوران دفاع مقدس، به آسمان بال گشود و در جوار رحمت الهی جای گرفت.
شهادت، پاداش مردان بیادعایی است که حیات خویش را وقف صیانت از ارزشهای انقلاب و امنیت این مرز و بوم کردند؛ عزیزانی که سالها با تن رنجور، اما ایمانی پولادین، روایتگر زنده حماسه و شهادت بودند و سرانجام، پس از فراقی طولانی، به همرزمان شهید خویش پیوستند.
اینجانب شهادت این جانباز مخلص را محضر خانواده صبور ایشان، عموم ایثارگران سرافراز و مردم شهیدپرور تسلیت عرض نموده؛ و از درگاه پروردگار متعال برای آن شهید، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ