هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) اجتماعات شبانه امشب صحنه تجلیل از مادران و همسران شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت بود.

مادران شهدا روایتگران حماسه و ایثا

مادران شهدا روایتگران حماسه و ایثا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از دامان مادران تا میدان‌های دفاع از میهن است.

حماسه‌ای که با ایمان و ایثار آغاز شد و با صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تداوم یافت.

در سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) اجتماعات شبانه امشب به صحنه تکریم مادران و همسران شهدا تبدیل شد.

زنانی که با تقدیم عزیزترین سرمایه زندگی خود پرچم عزت و اقتدار ایران را برافراشته نگه داشتند.

تکریم مادران و همسران شهدا پاسداشت صبر و فداکاری زنانی است که با ایستادگی خود پشتوانه حماسه‌های ماندگار ایران شدند.

نام و یاد این اسوه‌های ایثار، بخشی ماندگار از تاریخ مقاومت و افتخار کشور است.