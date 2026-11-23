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همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین (س) اجتماعات شبانه امشب صحنه تجلیل از مادران و همسران شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از دامان مادران تا میدانهای دفاع از میهن است.
حماسهای که با ایمان و ایثار آغاز شد و با صبر و استقامت خانوادههای شهدا تداوم یافت.
در سالروز وفات حضرتامالبنین (س) اجتماعات شبانه امشب به صحنه تکریم مادران و همسران شهدا تبدیل شد.
زنانی که با تقدیم عزیزترین سرمایه زندگی خود پرچم عزت و اقتدار ایران را برافراشته نگه داشتند.
تکریم مادران و همسران شهدا پاسداشت صبر و فداکاری زنانی است که با ایستادگی خود پشتوانه حماسههای ماندگار ایران شدند.
نام و یاد این اسوههای ایثار، بخشی ماندگار از تاریخ مقاومت و افتخار کشور است.