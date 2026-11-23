در راستای پاسداشت جایگاه فرهنگی قهرمانان ملی، تندیس جهان پهلوان غلامرضا تختی در مقابل باشگاه پولادِ منطقه یازده تهران نصب شد. ساخت این اثر بخشی از برنامه های زیباسازی و تجلیل از قهرمانان ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به جایگاه ماندگار جهانپهلوان تختی در تاریخ ورزش و فرهنگ ایران اظهار کرد: تختی فراتر از یک قهرمان ورزشی، نماد جوانمردی، فروتنی، مردمداری و اخلاق پهلوانی است و معرفی چنین شخصیتهایی در فضاهای عمومی شهر، نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی و آشنایی نسلهای جدید با مفاخر ملی دارد.
این تندیس به ارتفاع ۶ متر، به هنرمندی مرام علی نوری، مجسمهساز و طراح آثار حجمی، طی بیش از سه ماه فعالیت هنری و اجرایی ساخته شده است.