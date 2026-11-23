چند بندر مهم آمریکا از جمله کورپس کریستی و لس‌آنجلس با موج گسترده حملات سایبری روبه‌رو شده‌اند؛ حملاتی که با استفاده از روش‌هایی مانند فیشینگ و شناسایی آسیب‌پذیری سامانه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را تهدید می‌کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از نشریه هیل، افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، بنادر این کشور را نیز با تهدید‌های جدی مواجه کرده است. بندر کورپس کریستی در ایالت تگزاس که یکی از مسیر‌های اصلی صادرات نفت آمریکا به شمار می‌رود، اعلام کرده روزانه صد‌ها حمله سایبری را شناسایی می‌کند.

کنت بریتون، مدیر اجرایی این بندر، با اشاره به افزایش حملات از سوی هکر‌های وابسته به کشور‌ها و سازمان‌های مختلف، گفته است مهاجمان با بررسی سامانه‌های رایانه‌ای و شناسایی نقاط ضعف، در تلاش برای نفوذ به زیرساخت‌های بندر هستند.

به گفته وی، مهاجمان همچنین با ارسال پیام‌های فیشینگ و جعل هویت مدیران ارشد، کارکنان را هدف قرار می‌دهند تا به سامانه‌های داخلی دسترسی پیدا کنند. بریتون تأکید کرده است که گسترش استفاده از هوش مصنوعی، پیچیدگی این تهدید‌ها را افزایش داده و بندر برای مقابله با آنها از دولت درخواست کمک کرده است.

بندر لس‌آنجلس، شلوغ‌ترین بندر آمریکا نیز اعلام کرده در ماه اوت توانسته است ۱۲۰ میلیون حمله سایبری به شبکه‌های خود را متوقف کند. جین سروکا، مدیر اجرایی این بندر، هشدار داده است که مهاجمان برای ایجاد خسارت تنها به یک بار نفوذ موفق نیاز دارند.

وی همچنین از توسعه تیم امنیت سایبری بندر و ایجاد یک ساختار دفاع دیجیتال هفت‌لایه خبر داده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا مرکزی را برای هماهنگی مقابله با جرایم سایبری راه‌اندازی کرده‌اند. این مرکز با هدف ارتباط و همکاری میان بیش از ۳۰ نهاد فدرال و صد‌ها نهاد ایالتی و محلی فعالیت می‌کند.