مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از اتصال ۴ روستای شهرستان بیرجند به اینترنت پرسرعت همراه با صرف ۱۹۰ میلیارد ریالی اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: با راه اندازی سایت جدید ایرانسل در روستای بلنجاب، چهار روستای خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

بهی، افزود: سایت جدید ارتباطی در روستای بلنجاب شهرستان بیرجند، با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) راه‌اندازی شد.

به گفته وی اجرای این طرح با چالش‌هایی در زمینه تامین برق و اشتراک گذاری زیرساخت ارتباطی همراه بود که با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف و سایت جدید روستای بلنجاب به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: با راه‌اندازی این سایت، بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنان روستا‌های بلنجاب، نوگیدر، طورمان و صدگل شهرستان بیرجند زیرپوشش خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار گرفتند.