رئیس سازمان بهزیستی در رویداد ملی کارآفرینی گفت: طی سال گذشته ۱۳ هزار شغل در حوزه اقتصاد نقره‌ای ایجاد شده است و اشتغال دیجیتال، سبز و مراقبتی فرصت‌های اصلی اشتغال‌زایی در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نخستین رویداد ملی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی با رویکرد فرصت‌آفرینی، مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار، فرآیند، فراگیر و دسترس‌پذیر، در موزه ملی ایران برگزار شد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار، مسیر‌های اصلی دستیابی به استقلال، رفاه، بهبود کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی هستند، گفت: کارآفرینان به رشد سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند. گاهی در مسیر زندگی شرایطی رخ می‌دهد که منجر به شکست می‌شود؛ اما برای بازسازی دوباره، می‌توان از ابزار‌های خودکارآمدی و تاب‌آوری بهره گرفت.

وی با شناسایی سه حوزه «اشتغال دیجیتال، سبز و مراقبتی» به عنوان فرصت‌های اصلی اشتغال‌زایی در کشور، از توسعه اقتصاد نقره‌ای خبر داد و افزود: اقتصاد نقره‌ای بزرگ‌ترین فرصت توسعه و اشتغال در جامعه است. ما در این حوزه طی سال گذشته با رونمایی از ۱۴ جلد کتاب تخصصی، موفق به ایجاد ۱۳ هزار شغل نقره‌ای شدیم.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه این رویداد با موضوع «کارآفرینی، تاب‌آوری امروز، بارآفرینی فردا» برگزار شده، خاطرنشان کرد که کارآفرینان با تمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی خود، به دنبال حل چالش‌ها هستند.

آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: یکی از مأموریت‌های اساسی سازمان بهزیستی، توانمندسازی جامعه هدف و مددجویان است. این توانمندسازی از دو رکن اصلی آموزش/مهارت‌آموزی و فرصت‌آفرینی/ایجاد اشتغال پایدار تشکیل می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش زنان سرپرست خانوار در این چرخه، افزود: از سال گذشته، سیاست‌های اصلی سازمان تغییر یافته و رویکرد ما از حمایت‌های صرف و مستمری‌پردازی، به سمت فرصت‌آفرینی و توانمندسازی تغییر جهت داده است.

سید مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این رویداد گفت: آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار، از برنامه‌های اصلی سازمان بهزیستی است که پس از طی مراحل آموزشی، زمینه‌های تسهیل‌گری برای ورود افراد به بازار کار و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود؛ این فرصت‌ها در قالب کسب‌وکار‌های خرد، خانگی و مشاغل کارفرمایی ایجاد می‌گردند.

وی در ادامه کارآفرینی را فرآیندی تعریف کرد که در آن فرد، فرصت‌ها را شناسایی، چالش‌ها را تشخیص و با ریسک‌پذیری، ایده‌ها را به پدیده‌های اقتصادی تبدیل می‌کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارآفرینی تنها به معنای ایجاد یک کسب‌وکار نیست، بلکه بستری برای توسعه اجتماعی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است که در نهایت به پایداری شغلی منجر می‌شود.