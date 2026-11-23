مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرد سال و شرایط اقلیمی منطقه فندقلو، تمهیدات لازم برای تأمین نیاز‌های زیستی گوزن‌ها در دوره زمستان‌گذرانی اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با حضور در سایت احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی در منطقه جنگلی فندقلوی شهرستان نمین، از نزدیک وضعیت زیستی، شرایط نگهداری و اقدامات حفاظتی انجام‌شده برای این گونه ارزشمند را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرد سال و شرایط اقلیمی منطقه فندقلو، تمهیدات لازم برای تأمین نیاز‌های زیستی گوزن‌ها در دوره زمستان‌گذرانی اندیشیده شده است.

خداپرست افزود: تأمین و ذخیره‌سازی علوفه مورد نیاز، مدیریت تغذیه، تأمین آب، بررسی وضعیت سلامت و پایش مستمر جمعیت، از جمله ضرورت‌های مدیریتی برای حفظ شرایط مطلوب نگهداری این گونه در ماه‌های سرد سال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین بر ضرورت استمرار مراقبت‌های تخصصی، پایش وضعیت جسمانی و تولیدمثلی گوزن‌ها، مدیریت اصولی جمعیت و بهبود امکانات و زیرساخت‌های حفاظتی سایت تأکید کرد.

خداپرست تصریح کرد: توسعه و تقویت مراکز تکثیر خارج از زیستگاه طبیعی، در کنار برنامه‌های حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود و سایت فندقلو می‌تواند با مدیریت علمی و تأمین امکانات مورد نیاز، نقش مؤثری در برنامه‌های ملی حفاظت و احیای گوزن زرد ایرانی ایفا کند.

گوزن زرد ایرانی از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض حیات‌وحش کشور است که حفاظت از ذخایر ژنتیکی، مدیریت جمعیت‌های موجود و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تکثیر و افزایش جمعیت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، سایت فندقلو با برخورداری از پوشش گیاهی جنگلی و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای نگهداری و تکثیر این گونه دارد.