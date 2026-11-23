عضو فرهنگستان هنر با تأکید بر اهمیت معرفی قهرمانان واقعی در ادبیات و هنر گفت: توجه به قهرمان، نیازی فطری در انسان است و قهرمانان هر ملت، تجسم هویت تاریخی، آرمان‌ها و ارزش‌های آن جامعه هستند. هنر و ادبیات باید با کشف و معرفی این شخصیت‌ها، زمینه‌ساز تقویت امید و خودباوری در جامعه باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما محسن مؤمنی‌شریف با اشاره به نیاز فطری انسان به قهرمان اظهار کرد: توجه به قهرمان، یک نیاز فطری است؛ اما نکته مهم این است که به جای جست‌وجوی اسطوره‌ها در فرهنگ‌های دیگر، باید قهرمانان و الگو‌های واقعی خود را به جامعه معرفی کنیم.

وی با اشاره به جایگاه پیامبران و شخصیت‌های بزرگ دینی به‌عنوان الگو‌های انسانی افزود: ما باید توانایی معرفی شخصیت‌هایی همچون پیامبر اکرم (ص)، حضرت ابراهیم (ع) و دیگر الگو‌های برجسته را داشته باشیم و در عرصه هنر و ادبیات، قهرمانان واقعی خود را به‌درستی معرفی کنیم.

مؤمنی‌شریف با بیان اینکه قهرمانان، تجسم هویت تاریخی و آرمان‌های یک ملت هستند، تصریح کرد: قهرمان در مجموعه حیات و هویت یک ملت، بیانگر مجموعه‌ای از آرمان‌ها، ارزش‌ها و مختصات هویتی آن جامعه در یک دوره تاریخی است.

وی ادامه داد: هنگامی که سرگذشت قهرمانان خود، به‌ویژه قهرمانان دفاع مقدس را مطالعه می‌کنیم، دیگر به غیرممکن‌ها فکر نمی‌کنیم و باور می‌کنیم که بسیاری از اهداف و آرزو‌ها دست‌یافتنی هستند. چنین الگو‌هایی به ما نشان می‌دهند که می‌توانیم رشد کنیم و حتی جایگاه خود را در عرصه‌های مختلف جهانی ارتقا دهیم.

عضو فرهنگستان هنر با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در معرفی قهرمانان واقعی گفت: ادبیات و هنر ما باید بتوانند شخصیت‌های قهرمان و قهرمانان واقعی را کشف و به جامعه معرفی کنند. همه انسان‌ها به قهرمان نیاز دارند؛ چراکه بخشی از آرزوها، ارزش‌ها و خواسته‌های خود را در سیمای قهرمانان می‌بینند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از شخصیت‌هایی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: بخشی از مردم، خود و آرزوهایشان را در سیمای چنین شخصیت‌هایی می‌بینند. ویژگی‌های اخلاقی و ارزش‌هایی که در زندگی روزمره ممکن است کمتر به آنها دست یافته باشیم، با مطالعه و مشاهده زندگی قهرمانان در وجود ما تقویت می‌شود و به نوعی برایمان نقش یادآوری و تذکر دارد.

مؤمنی‌شریف در بخش دیگری از سخنان خود، امیدآفرینی را از مهم‌ترین انتظارات از هنر و هنرمندان دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم در عرصه هنر، سینما و تئاتر، نسبت میان آرمان‌ها و واقعیت‌هاست. هنرمند باید واقعیت‌های جامعه و شرایط امروز را ببیند، اما نگاه و حرکت او نباید از آرمان‌ها فاصله بگیرد.

وی افزود: وظیفه هنرمند این است که امید‌ها و ظرفیت‌های موجود در جامعه را کشف و به تصویر بکشد. بخشی از واقعیت‌ها و توانمندی‌های ملت ممکن است کمتر شناخته شده باشد و این هنر هنرمند است که آنها را شناسایی و برای جامعه آشکار کند.

عضو فرهنگستان هنر در پایان با تأکید بر ضرورت پرورش شخصیت‌های قهرمان‌ساز در جامعه خاطرنشان کرد: هنر باید به‌گونه‌ای عمل کند که علاوه بر معرفی قهرمانان، زمینه شکل‌گیری شخصیت‌هایی را فراهم آورد که در موقعیت‌های حساس و هنگام انتخاب‌های سرنوشت‌ساز، بتوانند تصمیم‌های درست و آگاهانه بگیرند.