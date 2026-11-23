همزمان با چهل و هفتمین سالگرد تشکیل نهاد مقدس بسیج، مرحله جدید طرح حکمرانی محله مردم محوردر استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم گفت: این طرح با محوریت مساجد، امام جماعت محله و با حضور نخبگان و اعضای شورای محله اجرا می‌شود و ظرفیت مناسبی برای شناسایی، بررسی و تحلیل مسائل محلات از طریق تیم‌های اندیشه ورزی فراهم می‌کند.

سردار افضلی افزود: بر اساس این طرح، در گام نخست هشتاد پایگاه موفق از استان برای اجرای این مرحله جدید در نظر گرفته شده است و در پنج ساله اول، به همان تعداد پایگاه‌های فعال با محوریت مساجد به طرح اضافه می‌شود.

وی گفت: این طرح متناسب با قرارگاه‌های سیزده گانه از جمله قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی، محرومیت زدایی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی امنیتی، جهاد تبیین، آموزشی و جذب و تامین نیاز‌ها طراحی شده است. مسائل هر محله بر اساس تیم‌های اندیشه ورزی احصا و کارشناسی می‌شود و قرارگاه خیرین موثر نیز در هر محله فعال است.

فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم گفت: در قرارگاه خدمات، بیش از نوزده قشر فعالیت می‌کنند که امروزه در قالب گروه‌های جهادی، تمامی اقشار و محلات از این ظرفیت برخوردارند.

وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری هفتصد پایگاه این ماموریت را بر اساس سند اعتلای ده ساله بسیج بر عهده دارند که برخی از آن‌ها ظرفیت فعال سازی سیزده قرارگاه را دارند.

وی تأکید کرد: بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است و در این طرح جدید، همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا شاهد رشد قابل توجهی نسبت به فعالیت‌های سال‌های گذشته باشیم.