رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات در دیدار با معاون بورسیه و دانشجویی و روابط بین‌الملل وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کردستان عراق در خصوص راهکار‌های توسعه همکاری‌های علمی ایران و اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدجواد نجفی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات با سفر به پایتخت اقلیم کردستان عراق، با دکتر یاسین صالح حمه فرج، معاون بورسیه و دانشجویی و روابط بین‌الملل وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کردستان عراق، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی، پژوهشی و فناورانه و رفع موانع موجود در مسیر تبادلات دانشجویی میان دو طرف گفت‌و‌گو کرد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست، بررسی راهکار‌های رفع محدودیت اعزام دانشجویان جدید اقلیم کردستان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بود. این محدودیت که در پی شرایط جنگی اعمال شده بود، از مهرماه ۱۴۰۵ موجب توقف اعزام دانشجویان جدید به ایران شده است.

در این زمینه، با اشاره به حضور بیش از ۱۶۰۰ دانشجوی اقلیم کردستان در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت بازنگری در این محدودیت و فراهم‌سازی زمینه ازسرگیری اعزام دانشجویان جدید تأکید شد.

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان از دیگر موضوعات مهم مذاکرات بود. در این بخش، ضمن اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، موضوع گسترش فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید به‌منظور افزایش فرصت‌های تحصیلی و حق انتخاب دانشجویان اقلیم در رشته‌ها و مقاطع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین درباره توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری جمهوری اسلامی ایران، گسترش همکاری‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل تجربیات علمی و فناورانه، برگزاری دوره‌های تخصصی و توسعه فرصت‌های تحصیلات تکمیلی تبادل نظر کردند.

یکی از محور‌های مهم دیگر این نشست فعال‌سازی و پیگیری تفاهم‌نامه سال ۲۰۱۶ وزارت آموزش عالی اقلیم در راستای تقویت ارتباطات مستقیم میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو طرف، تسهیل امور دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران و گسترش هماهنگی‌های اجرایی میان نهاد‌های متولی آموزش عالی نیز از دیگر محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.

این نشست با هدف رفع موانع موجود در مسیر اعزام دانشجویان جدید، توسعه فرصت‌های تحصیلی و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه برگزار شد و زمینه مناسبی برای پیگیری موضوعات مشترک و تقویت مناسبات دانشگاهی و دانشجویی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق فراهم ساخت.