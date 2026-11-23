مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد: میانگین بارش در سال آبی جاری (اول مهر تا اول آذر) در این استان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حبیب عبدلی افزود: در این بازه زمانی حدود ۵۵ میلیمتر بارش در این استان ثبت شده است و میزان بارش ثبت شده در مدت مشابه سال آبی گذشته در این استان حدود ۵.۵ میلیمتر بود.

وی اظهار کرد: میزان بارش سال آبی جاری در این استان در مقایسه با بلندمدت مشابه نیز حدود ۷.۵ میلیمتر معادل ۱۵.۷ درصد افزایش یافته، به طوری که در بلندمدت مشابه، میزان بارش ثبت شده حدود ۴۸ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین بارش یک سال آبی این استان حدود ۳۱۱ میلیمتر است گفت: با گذشت ۲ ماه از سال آبی جاری، حدود ۱۷.۸ درصد از بارش یک سال آبی استان تامین شده است.

عبدلی ادامه داد: در سال آبی جاری بیشترین بارش در استان از هوراند به میزان ۸۹ میلیمتر گزارش شده به طوری که میزان بارش در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (هشت میلیمتر) حدود ۸۱ میلیمتر و نسبت به بلندمدت مشابه (۵۴ میلیمتر) حدود ۳۵ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: کمترین بارش از آذرشهر به میزان ۳۱ میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (پنج میلیمتر) حدود ۲۶ میلیمتر افزایش و نسبت به بلندمدت مشابه (۳۷ میلیمتر) حدود ۶ میلیمتر کاهش یافته است.

عبدلی میزان بارش از اول مهر تا اول آذر ماه امسال در تبریز را ۴۹ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶ میلیمتر) حدود ۴۳ میلیمتر و نسبت به بلند مدت مشابه (۴۱ میلیمتر) حدود هشت میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال آبی جاری ۲۶ میلیمتر بارش در حوزه شرق دریاچه ارومیه روی داده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۷.۵ میلیمتر) حدود ۱۹ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

عبدلی ادامه داد: میزان بارش در این حوزه نسبت به بلندمدت مشابه نیز حدود ۶ میلیمتر کاهش یافته است به طوری که میزان بارش ثبت شده در بلندمدت مشابه در حوزه شرق دریاچه ارومیه حدود ۳۳ میلیمتر گزارش شده بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: دمای هوای این استان در سال زراعی جاری (از اول مهر تا اول آذر ماه امسال) نسبت به بلندمدت مشابه ۲.۲ درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

عبدلی با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده استان در این بازه زمانی از سال زراعی جاری ۱۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است افزود: میانگین دمای هوای ثبت شده استان در بلندمدت مشابه ۱۰.۹ درجه سانتیگراد است.

وی اظهار کرد: میزان افزایش دمای سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز هشت دهم درجه بوده به طوری که در مدت مشابه سال گذشته میانگین دمای استان ۱۲.۲ درجه سانتیگراد بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری بیشترین افزایش دما نسبت به بلندمدت مشابه در بناب به میزان ۲.۶ درجه سانتی گراد روی داده به طوری که میانگین دمای ثبت شده در بازه زمانی اول مهر تا اول آذر ماه امسال در این شهرستان به ۲۲.۳ درجه سانتی گراد رسیده در حالی که این میزان در بلندمدت مشابه ۱۹.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.