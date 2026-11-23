به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی برخوار گفت: در طرح مدرسه امن، کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، راهور و پیشگیری با حضور در مدارس، به پرسش‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند.

سرهنگ محمدرضا مقصودی افزود: این ارتباط مستقیم با هدف افزایش آگاهی اجتماعی دانش‌آموزان، تقویت اعتماد به پلیس و مشارکت خانواده‌ها و دانش‌آموزان در پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم انجام می‌شود.

سرهنگ حسن میرحیدری معاون اجتماعی فرمانده انتظامی برخوار نیز گفت: هم‌زمان با هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در مدارس ادامه دارد.