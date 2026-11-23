به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه ۲۷ آبان در نظرسنجی از مخاطبان خود خواست تا بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را انتخاب کنند. در میان گزینه‌های این نظرسنجی نام یاسر آسانی وینگر استقلال و مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال الوصل امارات، نیز به چشم می‌خورد.

در پایان این نظرسنجی، یاسر آسانی با کسب ۹۲ درصد آرای شرکت‌کنندگان، عنوان بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را از آن خود کرد. این در حالی است که مهدی طارمی تنها موفق به کسب ۲ درصد آرا شد.

با آغاز هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، استقلال شامگاه دوشنبه دوم آذر میهمان تیم العین امارات خواهد بود و تراکتور ایران نیز در دیداری دیگر به مصاف الوصل امارات می‌رود.