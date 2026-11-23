به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، در حاشیه پنجمین کارزار خدمت با عنوان «قرار خدمت در مسیر بعثت» در محله الله‌آباد کرمان گفت: این کارزار با مشارکت گروه‌های مردمی و بسیجی و حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و مشکلات محله در حوزه‌های زیرساختی، آب، آسفالت معابر، معیشت و اشتغال از طریق غرفه‌ها و میز‌های خدمت بررسی می‌شود.

وی افزود: با حضور استاندار کرمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم بخشی از مشکلات مردم در همین برنامه برطرف شود و برای رسیدگی به سایر مسائل نیز اقدامات لازم آغاز شود.

سردار نظری با اشاره به اجرای همزمان طرح محله‌محوری یا محله اسلامی در سراسر کشور بیان کرد: این طرح با مشارکت دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه، سپاه، بسیج و استانداری‌ها آغاز شده است و امیدواریم در کنار کارزار‌های خدمت، زمینه رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی محلات و کاهش محرومیت فراهم شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به چهار مرحله پیشین کارزار خدمت در محلاتی از جمله سیدی و شرف‌آباد و برخی روستا‌ها و دهستان‌های اطراف شهر کرمان تصریح کرد: در مراحل گذشته، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم پای کار آمدند و بخش قابل توجهی از مسائل برطرف شد؛ البته اجرای برخی طرح‌ها زمان‌بر است که امیدواریم در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند.

این رزمایش همزمان با هفته بسیج در محلات و مناطق مختلف استان کرمان در حال برگزاری است.