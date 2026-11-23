رئیس شورای تبلیغات اسلامی درگذشت رضا امیرخانی را تسلیت گفت
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نویسنده نامآشنای ادبیات انقلاب اسلامی، فقدان این چهره متعهد و صاحبقلم را ضایعهای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده نامآشنای ادبیات انقلاب اسلامی، فقدان این چهره متعهد و صاحبقلم را ضایعهای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور دانست و بر ماندگاری میراث ادبی و روایتهای ارزشمند او در حافظه فرهنگی ملت ایران تأکید کرد.
در این پیام آمده است:
درگذشت نویسنده فرهیخته و صاحبقلم متعهد، مرحوم رضا امیرخانی، موجب تأثر و تأسف گردید. بیتردید، ادبیات متعهد انقلاب اسلامی، یکی از صداهای صادق و اثرگذار خود را از دست داد؛ نویسندهای که قلم را نه صرفاً ابزار روایت، بلکه عرصهای برای بازتاب هویت، آرمان، ایمان و دغدغههای یک نسل میدانست و در مسیر اعتلای فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی و تبیین ارزشهای دفاع مقدس، آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشت.
آثار ارزشمندی همچون «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن» و «قیدار»، هر یک جلوهای از نگاه ادبی و جهانبینی خاص اوست؛ آثاری که توانستند مفاهیم عمیق انسانی، دینی و اجتماعی را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه کنند. همچنین اثر خواندنی و ماندگار «داستان سیستان» در روایت سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سیستان و بلوچستان، گواهی دیگر بر دغدغهمندی و نگاه ویژه آن مرحوم به پیوند میان ادبیات، تاریخ و هویت انقلاب اسلامی است.
بیگمان، خاموشی یک قلم، پایان راه اندیشهای نیست که در جان کلمات و حافظه فرهنگی یک ملت ریشه دوانده است؛ نام و آثار این نویسنده متعهد، همچنان در سپهر ادبیات معاصر ایران زنده و الهامبخش خواهد ماند. اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان این چهره ارزشمند فرهنگی و ادبی به خانواده محترم ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران ادبیات انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.