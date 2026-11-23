به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات انقلاب اسلامی، فقدان این چهره متعهد و صاحب‌قلم را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور دانست و بر ماندگاری میراث ادبی و روایت‌های ارزشمند او در حافظه فرهنگی ملت ایران تأکید کرد.

در این پیام آمده است:

درگذشت نویسنده فرهیخته و صاحب‌قلم متعهد، مرحوم رضا امیرخانی، موجب تأثر و تأسف گردید. بی‌تردید، ادبیات متعهد انقلاب اسلامی، یکی از صدا‌های صادق و اثرگذار خود را از دست داد؛ نویسنده‌ای که قلم را نه صرفاً ابزار روایت، بلکه عرصه‌ای برای بازتاب هویت، آرمان، ایمان و دغدغه‌های یک نسل می‌دانست و در مسیر اعتلای فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

آثار ارزشمندی همچون «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن» و «قیدار»، هر یک جلوه‌ای از نگاه ادبی و جهان‌بینی خاص اوست؛ آثاری که توانستند مفاهیم عمیق انسانی، دینی و اجتماعی را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه کنند. همچنین اثر خواندنی و ماندگار «داستان سیستان» در روایت سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سیستان و بلوچستان، گواهی دیگر بر دغدغه‌مندی و نگاه ویژه آن مرحوم به پیوند میان ادبیات، تاریخ و هویت انقلاب اسلامی است.

بی‌گمان، خاموشی یک قلم، پایان راه اندیشه‌ای نیست که در جان کلمات و حافظه فرهنگی یک ملت ریشه دوانده است؛ نام و آثار این نویسنده متعهد، همچنان در سپهر ادبیات معاصر ایران زنده و الهام‌بخش خواهد ماند. اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان این چهره ارزشمند فرهنگی و ادبی به خانواده محترم ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران ادبیات انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.