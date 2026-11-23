معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در بخش‌های حیاتی، درخواست اختصاص سهمیه و مجوز‌های استخدامی متناسب و ترجیحاً ویژه برای استان به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید مجتبی حسینی‌پور با اشاره به انجام نیازسنجی تخصصی در دستگاه‌های اجرایی منتخب استان گفت: در این بررسی، کمبود‌های واقعی نیروی انسانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات عمومی، استمرار مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها و افزایش پاسخگویی به شهروندان شناسایی و اولویت‌بندی شده است.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد استان یزد در تأمین نیروی انسانی افزود: در این فرایند، اولویت جذب با مشاغل عملیاتی و تخصصی است که کمبود نیرو در آنها مستقیماً بر روند خدمت‌رسانی تأثیر می‌گذارد؛ از این رو، تقویت بخش‌های صف و واحد‌های اجرایی در شهرستان‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تشریح نتایج نیازسنجی اظهار داشت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با اعلام نیاز به یک‌هزار و ۹۲۶ نفر، بیشترین میزان نیاز نیروی انسانی را در میان دستگاه‌های بررسی‌شده دارد.

حسینی‌پور افزود: این نیاز شامل مشاغل آموزشی، تربیتی، مشاوره‌ای، فنی و خدماتی است که ۶۵۴ ردیف آن به شغل خدمتگزار اختصاص دارد. از مجموع نیاز اعلام‌شده نیز یک‌هزار و ۱۵۱ نفر مرد و ۷۷۵ نفر زن هستند.

وی همچنین از اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به ۵۴ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف خبر داد و گفت: طب اورژانس، بیهوشی، بیماری‌های داخلی، کودکان، ارتوپدی، رادیولوژی، جراحی عمومی، قلب و عروق، روان‌پزشکی، ارولوژی، پاتولوژی، مغز و اعصاب و زنان و زایمان از جمله تخصص‌های موردنیاز حوزه سلامت استان یزد است.

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در استان یزد با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه خدمات تخصصی در سطح استان بیان کرد: بخش مهمی از نیاز‌های شناسایی‌شده به شغل‌محل‌های شهرستانی اختصاص دارد و هدف آن تقویت واحد‌های اجرایی و کاهش فاصله دسترسی مردم به خدمات تخصصی و کارشناسی است.

وی با اشاره به برخی از این نیاز‌ها گفت: جذب کارشناس اشتغال و روابط کار در شهرستان‌های بافق، ابرکوه، مهریز، تفت، خاتم، بهاباد و زارچ؛ کارشناس صنایع و معادن در مروست، بهاباد، اشکذر، خاتم، ابرکوه، مهریز و بافق و کارشناس پایش و مأمور اجرایی محیط زیست در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله اولویت‌های اعلام‌شده است.

حسینی‌پور افزود: همچنین تأمین نیروی کارشناسی در حوزه ثبت احوال در اردکان، خاتم، مهریز و مروست؛ دامپزشکی و نظارت بر کشتارگاه‌ها در بافق، یزد، اشکذر، میبد، اردکان و خاتم و بخش کشاورزی در شهرستان‌های مروست، بهاباد، بافق، زارچ، میبد، اردکان، تفت، اشکذر، ابرکوه و خاتم در فهرست نیاز‌های استخدامی قرار دارد.

وی ادامه داد: برای تقویت خدمات تعزیرات حکومتی نیز در شهرستان‌های میبد، تفت، بافق، زارچ، اشکذر، مروست و بهاباد نیاز به تأمین نیروی انسانی شناسایی شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد خاطرنشان کرد: نیاز‌های تخصصی حوزه سلامت اجتماعی و بهزیستی، ورزش و جوانان و حفاظت از میراث فرهنگی نیز در سطح شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفته است تا تأمین نیروی انسانی متناسب با شرایط جمعیتی و نیاز‌های محلی انجام شود.

حسینی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت انطباق برنامه‌ریزی نیروی انسانی با نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی و شرایط میدانی استان گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد بر اساس نتایج این نیازسنجی کارشناسی، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را با سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به نیاز‌های انباشته و کمبود‌های شناسایی‌شده در دستگاه‌های اجرایی استان، درخواست کرده‌ایم ظرفیت‌های استخدامی یزد به‌صورت دقیق بررسی و سهمیه و مجوز‌های متناسب، ترجیحاً با اختصاص سهمیه ویژه به استان، در نظر گرفته شود.

این درخواست با هدف تأمین نیروی انسانی موردنیاز بخش‌های عملیاتی، تقویت خدمات تخصصی در شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان یزد دنبال می‌شود.