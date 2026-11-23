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مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: اخیرا برخی افراد سودجو با جعل نام و عنوان بیمه سلامت از طریق تماس تلفنی و پیام رسانها به بهانههای مختلف، چون تمدید بیمه، تأیید اطلاعات، پرداخت بدهی و ... به دنبال دریافت اطلاعات شخصی، بانکی و کدهای امنیتی مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی جمشیدیان به مردم توصیه کرد: در این موارد از پاسخ به تماسهای مشکوک خودداری کنندو اطلاعات شخصی، بانکی و کدهای امنیتی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید، چون سازمان بیمه سلامت به هیچ عنوان برای دریافت وجه با کسی تماس نمیگیرد.
وی اضافه کرد: همه ارتباطهای سازمان بیمه سلامت با مردم از طریق سرشماره ۱۶۶۶ است و مردم میتوانند برای دریافت همه خدمات و پیگیریها از سامانههای رسمی بیمه سلامت اقدام کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: بیمه شدگان سلامت میتوانند برای استعلام اعتبار بیمه سلامت با کد ملی از طریق شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* اقدام کنند.
حدود دو میلیون نفر در استان اصفهان زیر پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ نفر رایگان بیمه شدهاند.