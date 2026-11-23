به تماس‌ها و پیام‌های جعلی با عنوان بیمه سلامت پاسخ ندهید

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: اخیرا برخی افراد سودجو با جعل نام و عنوان بیمه سلامت از طریق تماس تلفنی و پیام رسان‌ها به بهانه‌های مختلف، چون تمدید بیمه، تأیید اطلاعات، پرداخت بدهی و ... به دنبال دریافت اطلاعات شخصی، بانکی و کد‌های امنیتی مردم هستند.