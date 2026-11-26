با هدف رفع چالش تأخیر در رسیدن نیروهای امدادی و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها در مراحل اولیه دهیاری‌های مجاور جنگل فندقلو به تجهیزات اطفای حریق مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، در راستای حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی در منطقه فندقلو، تجهیز دهیاری‌های هم‌مرز با این جنگل به تجهیزات اطفای حریق، نقطه عطفی در مدیریت بحران‌های فصلی استان اردبیل محسوب می‌شود.

این اقدام عملیاتی با هدف رفع چالش‌های زمانی در رسیدن به محل آتش‌سوزی و جبران فاصله جغرافیایی ایستگاه‌های اصلی آتش‌نشانی صورت گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند مانع از تبدیل حریق‌های کوچک به آتش‌سوزی‌های گسترده و کنترل‌ناپذیر در مناطق صعب‌عبور شود.

در همین باره بخشعلی لطیفی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری اردبیل اظهار کرد: از تجهیز ۲۰ دهیاری مجاور جنگل فندقلو و مراتع شهرستان نمین به تجهیزات اطفای حریق با اعتباری بیش از ۲میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش آمادگی جوامع محلی، تقویت توان عملیاتی دهیاری‌ها و حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی استان اجرا شده است.

وی افزود: این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال اجراست و در مرحله نخست، شهرستان‌های نمین، خلخال و مشکین‌شهر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

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گفتنی است، جنگل فندقلو که در منطقه نمین استان اردبیل واقع شده، از نظر اکولوژیکی یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین جنگل‌های پهن‌برگ ایران محسوب می‌شود که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و تنظیم اقلیم منطقه ایفا می‌کند.

این پهنه سبز با پوشش گیاهی غنی و تراکم بالای درختان، علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، از نظر گردشگری و ارزش‌های طبیعت‌گردی نیز در سطح ملی شناخته شده است؛ با این حال، گستردگی وسیع و ویژگی‌های جغرافیایی این جنگل، آن را در فصول خشک به یکی از حساس‌ترین مناطق از نظر خطر آتش‌سوزی تبدیل کرده است.