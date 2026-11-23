معاون باغبانی و جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان رتبه سوم سطح زیر کشت خرمالوی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون باغبانی و جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت خرمالو که از نیمه مهر آغاز شده است تا اوایل آذر ادامه دارد.

صادقی با بیان اینکه ۲۷۰ هکتار از باغ‌های استان فارس به کشت این محصول اختصاص داشته شده است، افزود: بیشترین خرمالوی استان در شهرستان های جهرم، خفر، بیضا، مرودشت و شیراز را تولید می‌ شود.

وی با بیان اینکه به طور میانگین از هر درخت صد کیلوگرم خرمالو برداشت می‌شود، افزود: پیش‌بینی شده است امسال چهار هزار تن محصول از باغ‌های خرمالوی فارس برداشت و روانه بازار شود.

معاون باغبانی و جهاد کشاورزی فارس گفت: روی آوردن باغداران به کاشت درخت خرمالو و استقبال مردم سبب رونق این محصول شده است به گونه‌ای که کشاورزان و باغداران به دنبال ترویج نهال‌های مختلف این محصول در استان هستند.