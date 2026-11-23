مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۲۵۰ طرح اشتغالزایی تاپایان امسال در شهرستان گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی اصغر قلی پور مدیر کل کمیته امداد استان از اجرای ۲۵۰ طرح اشتغالزایی تاپایان امسال در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ درصد این تعداد محقق شده است و مابقی نیز به زودی اجرایی می شود. قلی پور افزود: برای هر طرح متناسب با نوع آن از ۲۵ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود. مدیرکل کمیته امداد استان ساخت مسکن مددجویی را از دیگر برنامههای حمایتی برای مددجویان اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر ۲۳ واحد مسکن مددجویی در گچساران در حال ساخت است. قلی پور افزود: به متقاضیان تسهیلات بلاعوض و کم بهره پرداخت می شود.