برنامه‌های ورزشی امروز با پوشش زنده دیدار تیم‌های استقلال ایران و العین امارات و تیم‌های تراکتور و الوصل امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا و همچنین پخش مسابقه فوتبال ساحلی افغانستان و ویتنام از شبکه‌های سه و ورزش سیما روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا (گروه غرب)، تیم فوتبال استقلال تهران امروز دوشنبه دوم آذر ، از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین امارات به مصاف تیم العین می‌رود.

این دیدار حساس که در آن استقلال در جایگاه سوم و العین در رتبه نخست جدول قرار دارند، به صورت زنده در قالب برنامه «فوتبال برتر» از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

همچنین در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ در تایلند، برنامه «مثبت ورزش» شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۳:۳۰ تقابل تیم‌های ملی فوتبال ساحلی افغانستان و ویتنام را به صورت مستقیم و با گزارش اختصاصی روی آنتن می‌برد.

این مسابقات از ۲۷ آبان تا ۷ آذر در کشور تایلند در حال برگزاری است.

در ادامه نیز ، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری هفته پنجم فوتبال لیک نخبگان غرب آسیا، امشب دوشنبه ۲ آذر از ساعت ۱۹:۳۰، رقابت دو تیم تراکتور و الوصل را به صورت زنده پخش می‌کند. تراکتور در این فصل از لیگ نخبگان در ۴ بازی تنها ۲ امتیاز کسب کرده و در رده سیزدهم جدول ۱۶ تیمی منطقه غرب قرار دارد. الوصل هم در این دوره با یک بازی کمتر ۳ امتیاز به دست آورده و در رتبه یازدهم جدول است.

یکی از جذابیت‌های این مسابقه، حضور مهدی طارمی یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران در خط حمله الوصل امارات است.