به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، نماینده ولی فقیه در استان در این همایش گفت: بسیج صرفا یک نهاد انقلابی نیست بلکه تفکر، باور و فرهنگی است که مبنای آن در برنامه انبیا الهی وجود داشته است.

آیت‌الله حسین مظفری اساس دین را محبت الهی عنوان کرد و افزود: اولین نشانه بسیجیان هم دین و ایمان عمیقی است که ایثار و ازخودگذشتگی بر اساس آن شکل می‌گیرد.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: بسیجیان همواره پیشگام خدمت به مردم بوده‌اند که نمونه‌های آن در دفاع مقدس، بسیج سازندگی، حوادث و بلایای طبیعی به روشنی ثبت شده است.

وی همچنین گفت: کار‌های علمی موردنیاز جامعه نیز نیاز به جهاد از جنس بسیج دارد تا بخشی از نیاز‌های کشور را مرتفع سازد.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی هم گفت: بسیجیان پاسدار اصول نه شرقی و نه غربی هستند و این مهم، در هم‌عهدی با ولی فقیه و پاسخ پرمهر ایشان به نامه دانشجویان نمود دارد.

ابوذر محمدی افزود: بسیج دانشجویی فعالیت‌های متعددی دارد و تلاش کرده از ظرفیت متعهدترین جوانان استفاده کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان هم گفت: بسیج مردمی یک فرهنگ و الگوی زیسته موفق در جامعه و از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی ماست.

مصطفی غفاری افزود: دانشگاه تربیت معلم صرفا به دنبال تربیت معلم نیست بلکه در مسیر تربیت نسل آینده و آینده سازان کشور گام برمی‌دارد.

وی اضافه کرد: امروز کشورمان بیش از هر زمان به دانشجو معلمانی نیاز دارد که علاوه بر علم‌آموزی، امید و اراده را در نسل جوان بارور کنند.