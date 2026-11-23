مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با حضور در بیمارستان ساسان، از مادر سرداران شهید محمود و جواد باقری عیادت کرد و ضمن گفت‌و‌گو با کادر درمان، آخرین روند رسیدگی پزشکی و مراقبت‌های درمانی ایشان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با حضور در بیمارستان ساسان، ضمن ادای احترام به مقام والای خانواده‌های معظم شهدا، از مادر سرداران شهید محمود و جواد باقری عیادت کرد و ضمن گفت‌و‌گو با کادر درمان، آخرین روند رسیدگی پزشکی و مراقبت‌های درمانی ایشان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

رضایی در این دیدار با تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، به جایگاه رفیع و نقش تاریخی مادران شهیدان اشاره کرد و گفت: مادران معزز شهدا با تأسی از سیره حضرت‌ام‌البنین (س)، مظهر ایثار، صبر و وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستند؛ بانوانی که با تربیت فرزندانی مخلص و شجاع، پایه‌های امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تثبیت کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید محمود و جواد باقری، از رشادت‌ها و مجاهدت‌های علمی و عملی این دو برادر نخبه تجلیل کرد و افزود: این شهیدان والامقام از نوابغ و فرماندهان اثرگذار حوزه توان موشکی کشور بودند که با دانش، ابتکار و ایثار خود نقشی اساسی در ارتقای بازدارندگی دفاعی میهن ایفا نمودند و نامشان در زمره طلایه‌داران عزت ملی ماندگار خواهد بود.

وی در پایان این عیادت، ضمن آرزوی سلامت و شفای عاجل برای این مادر صبور، بر استمرار نظارت ویژه و رسیدگی شایسته کادر درمان به وضعیت سلامتی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.